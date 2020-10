Raudsaare dialoogid ⟩ Stuudios on Kärt Summatavet

«Raudsaare dialoogid» püüab seekord leida vastust küsimusele, mida on endalt küsinud ilmselt paljud Eesti loomeinimesed: mis on see, mis teeb meie väikese rahvakillu maailma kultuuriruumis eriliseks. Saatejuhti aitab sellel teemal ehtekunstnik ja kunstiteaduste doktor Kärt Summatavet, kes on tuntud oma loomingus just rohkete rahvuslike motiivide poolest.