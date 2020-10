Kalle Muuli märkis Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja», et tema arvutuste järgi on Hillar Teder Eesti erakondadele annetanud üle miljoni euro. Rahapajast on osa saanud nii Keskerakond, Reformierakond kui ka Isamaa. Muuli sõnul on täiesti ootuspärane, et erakondadele tehtud suurannetuste järel kerkivad õhku süüdistused ja kaebused. «Esiteks on täiesti ootuspärane, et ettevõtjad hakkavad üksteise peale kaebama – mis on ka juba juhtunud. Hakkavad väga kõrgele ja kaugele kaebama – kuus kinnisvaraettevõtjat saatsid Brüsselisse kaebuse selle peale, et Hillar Tederit on toetatud nii, et see kahjustab konkurentsi ja pole aus.»