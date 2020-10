Estonia huku teemalises erisaates räägivad katastroofis kolm lähedast kaotanud Tiia Tiido ning Tuukritööde OÜ juht Kaido Peremees. Millises seisukorras on laevavrakk täna, kuivõrd ohtlik/ohutu on tuukritel seal töötada? Millised on ootused uuele uurimisele? Kas hauarahuleping on kunagi arvestanud hukkunute lähedaste huve?