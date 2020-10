Otse Postimehest ⟩ Armeenlanna vaade sõjale Karabahhis

Sadakond Eesti armeenlast avaldas esmaspäeval Tallinnas rahumeelselt meelt Aserbaidžaani sõjategevuse vastu Karabahhis, see omakorda kutsus esile Aserbaidžaani kogunna solvunud reaktsiooni.

Kas armeenlased tõepoolest kardavad, et Karabahhis võib korduda 105-aasta tagune genotsiid nende rahva vastu? On see lihtsalt emotsioon, propagandanipp või faktidel rajanev hirm?