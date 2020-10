Värske Postimees ⟩ Võrumaal kõmmutatakse tulirelvast liiklusmärke

Eesti uudistes kirjutab reporter Ülle Harju sellest, kuidas tundmatud relvakangelased on auklikuks tulistanud mitu liiklusmärki ja turismikaardi Kagu-Eestis. Murelikud kohalikud paluvad politseil midagi ette võtta. Juhtumile lisab vürtsi see, et kurikuulus õhkulastud kemmerg jääb linnulennult ainult kümne kilomeetri kaugusele.