Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse uus juht Margus Toomla ütles Postimehe otsesaates, et idee laulupeoseadusest ei ole veel arusaadav. «Ma olen seda lugenud vaid ajakirjandusest. Pall on visatud õhku, aga see pall pole hakanud veel põrkama,» sõnas ta. «Ma ei oska öelda, kus oleks selle seaduse iva. Jään ootama hetke, mil sellel teemal arutelu alustatakse,» lisas Toomla.