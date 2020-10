Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson sõnas Postimehe otsesaates, et täna ei ole kumbki osapool Armeenia ja Aserbaidžaani relvakonfliktis valmis minema kompromissile. «Kahjuks räägivad räägitakse pigem sõjast kui rahust,» nentis ta. Samas muutub aktiivne sõjategevus lähiajal keerukamaks. «Mägi-Karabahhi piirkonnas on raske kliima ja ka geograafiliselt asub see kõrgel mägedes. Sellest lähtuvalt on seal aktiivne lahingutegevus võimalik veel umbes kuu aega,» lisas Mihkelson.