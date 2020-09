Toidupanga konverents „Lõpp toiduraiskamisele“

29.september on kuulutatud rahvusvaheliseks toidukao ja toidujäätmete alase teadlikkuse päevaks. ÜRO kuulutas selle välja möödunud aasta lõpus, et me kõik mõtleksime kuidas hoiduda toidu raiskamisest, samal ajal kui kõrval on näljaseid suid ning kuidas korraldada toidu tootmist ja tarbimisit võimalikult väikese survega keskkonnale.