Värske Postimees ⟩ Eesti puidugraanulite tootmine kliimamuutuseid ei peata

Eesti uudistest leiame loo sellest, et pelletiäri ja puidupõletamine kliimat ei päästa. Puit on suuremast osast fossiilkütustest palju kehvem kütus ja kliimaneutraalne vaid nii pikas perspektiivis, et me ei saa seda endale lubada. Euroopa teadlased hoiatavad, et taastuvenergia arvestamise süsteem, mille toel on Eestis puidugraanulite tootmisest kujunenud miljoniäri, ei aita kliimaeesmärkide saavutamisele kaasa, vaid võib olukorda hullemakski teha.