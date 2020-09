Tänane Postimees kirjutab, et enamik riigikogu liikmetest on Eesti metsanduse vana arengukava pikendamise vastu. Poliitikud heidavad keskkonnaministrile ette töö tegematajätmist. Lisaks leiab reporter Ülle Harju, et puidutööstuse esindajad nõuavad senise «jätkusuutliku» raiemahuga jätkamist.