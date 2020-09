Värske Postimees ⟩ Metsanduse arengukava raiemaht määrati lobistide survel?

Eesti uudistest saab lugeda metsanduse arengukava hämarast telgitagusest. Vanas arengukavas on nimetatud jätkusuutlikuks raiemahuks huvigruppide survel tehtud poliitilist kokkulepet. Tuleb välja, et enamik riigikogust on vana metsanduse arengukava pikendamise vastu.