Noorte seas muutuvad üha popimaks "kirkad unenäod". Küsime ajuteadlaselt, kuidas oma unenägusid juhtida ja kas see on ka turvaline. Proovime ise suhtlemise bingot! Külas on andekad näitlejad Tambet Tuisk ja Doris Tislar, kellelt uurime kodumaise spioonipõneviku "O2" kohta!