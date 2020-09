Rändeekspert Kert Valdaru arvas Postimehe otsesaates, et Dublini süsteem on oma aja ära elanud. «Võime öelda, et Euroopa Komisjoni uue rändeplaaniga saadeti Dublini regulatsioon puhkama,» lausus ta. Uus visioon on Valdaru hinnangul vajalik, sest paljudes Euroopa riikides on tekkinud nii-öelda kaastundeväsimus.