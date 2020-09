Põhja-Eesti Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja Mait Altmetsa sõnul on Ida-Virumaal haigla võimekus viimase piirini viidud ja kuigi praegu teistes haiglates seis hull ei ole, võib olukord eskaleeruda. "Haigestunutest kuskil 20% satuvad haiglasse," hoiatab Altmets.

Nädalavahetusel diagnoositi üle 100 uue nakatunu, tänased andmed on õnneks väiksemad, 18 uut juhtu. Kui murettekitavad need numbrid on?