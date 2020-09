Eesti uudiste toimetus kirjutab täpsemalt koroonaviiruse vaktsiinist, mida riik on nüüd ostnud - kes saavad vaktsineerida ennast? tasuta või raha eest? millal vaktsiin kodumaale saabub? Majandustoimetuse külgedelt saab lugeda maaeluministeeriumi kevadisest abipaketist. Kelleni on see jõudnud ja kas see ka aitas?