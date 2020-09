Mis see hetke seis teil haiglas on, palju on patsiente ja mis seisus nad on?

Tänase hommiku seisuga oli haiglas üheksa patsienti ja nendest kaks on tänase päeva jooksul juba jõudnud koju minna. Nii et seitse patsienti on jätkuvalt haiglaravil ja need on sellised patsiendid, kes tõepoolest vajavad kopsupõletiku tõttu ravi, vajavad oma põhihaiguse tõttu ravi ja sinna juurde tuleb siis ravida kõrget palavikku näiteks, et nad on kõik sellises keskmises seisundis haiglaravi vajavad patsiendid.