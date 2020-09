TÄNA TELES ⟩ Pierce Brosnan ja Julianne Moore heidavad purjus peaga paari

Daniel Rafferty (Pierce Brosnan) ja Aidrey woods (Julianne Moore) on kaks New Yorgi edukat lahutusadvokaati, kes on mõlemad tänaseni vallalised, sest nad on näinud, kui kaugele halva lõpuni võib viia abielu. Nad peavad esindama kuulsat rokkstaari ning selle tõttu peavad nad sõitma Iirimaale. Seal toimub ka suur pidu ja järgmisel hommikul ärgates saavad nad teada, et abiellusid eelmisel õhtul. New Yorki tagasi sõites peavad nad otsustama, kas lõpetada oma suhe. Või äkki ongi parem enne abielluda ja siis armuda?