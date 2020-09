Värske Postimees ⟩ Eluline reportaaž koroonadetektiivi tööpäevast

Majandusveergudel kirjutab Marek Strandberg, et inimkeha temperatuuri mõõtmiseks ei sobi sugugi igasugune termokaamera ja see eeldab ka kindlaid tingimusi. Tallinna koolid said soovituse võtta kasutusse termokaamerad, hindmaks kooli sisenejate terviseseisundit. Strandbergi hinnangul on see soovitus liiga üldine.