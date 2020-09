Saksamaa sõjavägi selgitas välja, et Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi langes Venemaal närvimürk Novitšok ohvriks. Mees on endiselt kunstlikus koomas ja juhitaval hingamisel. Sel teemal on kell 14 saates Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Ivo Juurvee.