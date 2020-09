Värske Postimees ⟩ Minister Martin Helme kaalub järgmisel aastal erakorralist pensionitõusu

Eesti uudised kirjutavad sellest, et rahandusminister Martin Helmel on aega septembri lõpuni panna paika järgmise aasta riigieelarve plaan. Võiks arvata, et kokkuhoiu tuhinas lisakulutused ei ole plaanis, aga tuleb välja, et minister Martin Helme tahaks näha järgmisel aastal erakorralist pensionitõusu.