Värske Postimees ⟩ Milline peaks olema Balti mulli teine versioon?

Eesti uudistest saame lugeda nõndanimetatud Balti mulli haprast tulevikust. Sellest reedest Läti Eestile küll karantiininõuet ei kohalda, aga otsus läheb ülevaatamisele juba järgmise nädala lõpus. Välisminister Urmas Reinsalu rääkis Postimehele, et arutluse all on «Balti mulli» uuendatud mudel.