Värske Postimees ⟩ Miks plaanivad muusikud Toompeale protestima minna?

Eesti uudistes kirjutab reporter Jekaterina Minkova, et koroonaviirus on muutnud kontserdikorraldajate tuleviku ebamääraseks. Paljud kontserdid jäävad ära, artistid välismaalt ei pääse Eestisse ja siseruumides kehtiv 50-protsendilise täituvuse piirang pole majanduslikult tulus. Osad muusikuid on valmis minema lausa Toompeale meelt avaldama.