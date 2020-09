Värske Postimees ⟩ Tallinna koroonajooksikud tekitavad terviseametile tõsist peavalu

Eesti uudistes kirjutab reporter Loora-Elisabet Lomp, et Tallinnast on saamas uus murelaps. Kui Ida-Virumaa ja Tartumaa koroonakolded on kontrolli all, siis koroonaviiruse levik Harjumaal, eriti Tallinnas valmistab terviseametile tõsist peavalu. Terviseameti sõnul ei pea pealinlastest noored lähikontaktsed kinni isolatsiooninõudest.