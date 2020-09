Värske Postimees ⟩ Nordicalt nõutakse Eesti Õhu tasumata jäänud palkasid

Eesti uudised kirjutavad sellest, et riigikogu kultuurikomisjonile laekus augusti lõpuks 32 ideekavandit, mille ehitamiseks või renoveerimiseks oodatakse Kultuurkapitalilt raha. Konkurents on tihe, sest korraga võib maksta vaid kahe objekti eest. Jagatav rahasumma on kuni kaheksa miljonit eurot aastas.