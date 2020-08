Swedbank avaldas uue majandusprognoosi. Ülevaates leitakse, et maailmamajandus taastub, kuid on endiselt väga habras. Samas Eesti majandus taastub Swedbanki hinnangul oodatust kiiremini. Kell 15 on Postimehe otsesaates Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.