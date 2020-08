Värske Postimees ⟩ Kümne aastaga on Eestis suletud 60 kooli

Eesti uudised kirjutavad sellest, et paljud kümne aasta jooksul Eestis suletud koolide endised juhid tunnevad siiani kahetsust, kuid haridus- ja teadusministeeriumi kinnitusel neid selles süüdistada ei saa. Aastast 2010 on Eestis suletud 60 kooli: osa neist on liidetud, mõnele üks või teine haridustase lisatud, mõned koolimajad seisavad tühjana või on neisse uus elu sisse puhutud.