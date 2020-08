Värske Postimees ⟩ Eestlane on hakanud eelistama kallist bensiini

Majandusveergudelt saame lugeda sellest, et eestlane eelistab kallist bensiini. Kui eelmise aasta alguses moodustas bensiin 98 jaemüük kogupotist umbes 15 protsenti, siis tänavu suvel on selle osakaal tõusnud juba tervelt 47 protsendini. Lisaks kiidavad turuosalised valitsust ka selle eest, et Martin Helme eestvedamisel langetatud diisliaktsiis on andnud juba esimesed viljad.