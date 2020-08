Otse Postimehest ⟩ Kaitseminister Luik: Eesti plaanib Valgevenele sanktsioonide kehtestamist

Leedu plaanib kehtestada sanktsioonid 32 Valgevene ametniku vastu, kes vastutavad valimisrikkumiste ja meeleavaldajate vastu suunatud vägivalla eest. Eesti kaitseminister kinnitas Postimehe otsesaates muuhulgas, et Eesti plaanib kehtestada Valgevene suunal ka omapoolsed sanktsioonid.

«Eestis on selle teema juhtiv asutus välisministeerium. Aga julgen kindlalt öelda, et kindlasti ka Eesti-poolsed sanktsioonid tulevad Valgevene isikute vastu, kes on osalenud vägivalla korraldamises või valimiste võltsimises,» lausus ta.