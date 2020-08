Otse Postimehest ⟩ Miks valitsus kiusab lennureisijaid? Stuudios Taavi Aas ja Urmas Reinsalu

Valitsuses puudub üksmeel küsimuses, kas on ikka mõistlik valitsuse tasandil keelata ära kõik otselennud Tallinnast riikidesse, kus on nakatumisnäitaja viimase kahe nädala jooksul olnud kõrgem kui 25 inimest 100 000 elaniku kohta. Nii sulges valitsus näiteks otselennud Küprosele, Pariisi ja Kopenhagenisse. Taavi Aas peab piiranguid vajalikuks, samal ajal, kui Urmas Reinsalu leiab, et me ei tohi riskida oluliste lennukoridoride kaotamisega ja peaksime piirangud üle vaatama. Kas kõrge nakatumisega riikidest lendudega saabuvate inimeste kohene testimine lennujaamas oleks lahendus?