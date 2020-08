Värske Postimees ⟩ Kuidas kelmid telefonitsi tuhandeid eurosid välja petavad

Uudistetoimetus kirjeldab, kui kerge on kelmidele kaotada raskelt kogutud raha. «Ma olen kuulnud, et Eestis tegutsevad kelmid, kes helistavad inimestele ja ütlevad, et on pangatöötajad. Olen arukas inimene ja olin selleks valmis, aga…,» on petistele 2000 eurot kaotanud pettuse ohver Sergei hämmingus. Selgub, et telefonitsi tegutsevad petised on hämmastavalt hästi informeeritud ja osavad.