Värske Postimees ⟩ Valgevene meeleavaldused ei näita vaibumise märke

Majandusveergudelt leiame analüüsi aktsiisilangetuse tulemusest. Reporter Janno Riispapp kirjutab, et diislikütuse jaemüük on aktsiisilangetuse ja naaberriikidest madalama hinna tõttu hüppeliselt kasvanud, kuid selle mõju eelarvele on vara hinnata.