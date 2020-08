Värske Postimees ⟩ Ukse taha jäänud välistudengid igatsevad Eesti maailmakuulsat e-õpet

Majandusveergudelt leiame analüüsi dollari järsu odavnemise mõjust. Dollari odavnemist tunnevad oma taskus kõik, kuigi selle avaldumist on esmapilgul ehk keerulisem märgata. Dollar on euro suhtes paari kuuga oluliselt odavamaks läinud, aga kõigi aegade rekordini on veel pikk tee minna.