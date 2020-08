Värske Postimees ⟩ Valgevene allikate sissevaade presidendivalimistesse

Eesti uudised uurisid Beiruti sadamas toimunud ammooniumnitraadist põhjustatud plahvatuste taustal ohtlike ainete ladustamise olukorda Eestis. Lõviosa Eestis asuvatest kõrge ohutasemega ettevõtetest on koondunud põhjarannikule, kuid riskifaktor on viidud miinimumini. Alexela Terminali juhatuse liige Aarto Eipre rahustab, et Euroopa Liidu tööstusohutus on maailma kõrgeimal tasemel ja Eestis muretsemiseks ei ole põhjust.