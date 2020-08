Värske Postimees ⟩ Elavad mälestused sõjalennukite lahingust Jõgevamaal

Majandusveergudelt leiame suure üürituru ülevaade, millest selgub, et Tallinnas on üürikorterite hinnad langenud kuni 30 protsenti. Põhjuseks koroonakriisist tingituna välistööjõu, tudengite ja turistide kadumine turult.

Arvamusküljel arutleb politoloog Martin Mölder Eesti valijaskonna eelistuste üle poliitikamaastikul. Fookusesse on Mölder võtnud Isamaa erakonna tuleviku keerulisel ajal. Kokkuvõttes leiab ta, et Isamaal on valijate säilitamiseks kõige targem jätkata vanaviisi.