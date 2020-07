Mis sellest, et vihma kallab. Päike ju paistab ja biit on olemas, nii et korvpallimäng käib vaheldumisi tantsusammudega. Ajad on teised ning muusika ja liikumine samuti, samas on rõõm näha, et noortes elab endiselt pisut seda kaugete aegade kaja, mil nii võistlemise kui võitlusoskuse aluseks olid rahvatantsud.