Sellel nädalal on tekitanud põhjendatud muret nõndanimetatud koroonajooksikud, kes oma hoolimatusega ohustavad teisi. Kell 15 on Postimehe otsesaates riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder, kes leiab, et trahv eneseisolatsiooni nõude rikkumise eest peaks olema karmim.