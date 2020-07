Rahandusministeerium plaanib reguleerida hoiu-laenuühistute tegevust. Ministeeriumi hinnangul on mõningate hoiu-laenuühistute tegevus kasvanud piisavalt suureks, et hoiustajate raha kasutus vajaks täiendavat kontrolli. Kell 14 on Postimehe otsesaates Tartu Hoiu-laenuühistu (THLÜ) juhatuse esimees Andro Roos.