Värske Postimees ⟩ Kriminaalsed lood ja kulla rekordhind

Valgamaalt leiti tee-ehituse käigus inimese jäänused, mida peeti esmalt aastate eest kadunuks jäänud inimese säilmeteks. Kohale saabunud politsei aga kahtlustas, et säilmed on vanemad ning muinsuskaitse tuvastas, et need on pärit ilmselt Teisest maailmasõjast. Juhtum tõstatas küsimuse politsei ja arheoloogide koostööst.