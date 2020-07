Värske Postimees ⟩ Kas piirangud ööklubide tegevusele on ülekohtused?

Välistoimetus on võtnud vaatluse alla Saksamaa konservatiivse võimupartei CDU, kes plaanib erakonnas sisse seada naiste kvoodi eesmärgiga, et aastal 2025 oleksid pooled selle partei liikmed naised. CDU liikmetest on praegu naisi 26 protsenti ja ehkki partei juht, Saksamaa liidukantsler ning Euroopa Komisjoni president on naised, võib see lähiajal muutuda.