Värske Postimees ⟩ Tele2 juht peab telekommunikatsiooniturgu kliendivaenulikuks

Värske Postimees toob lugejani intervjuu Tele2 Eesti juhi Chris Robbinsiga, kes nimetab Eesti telekommunikatsiooniturgu kliendivaenulikuks, kus pakutavate teenuste mahtude kasvatamine pole keeruline. Robbins väidab, et Eestisse tulles ei uskunud ta, et siinsel turul on näiteks interneti pakkumisel nii kõrged hinnad, milleks tema sõnul ei ole tegelikult tehnilisi põhjendusi.