Otse Postimehest ⟩ Mailis Reps: välistudeng peab isolatsioonikulud ise kinni maksma

Ülikoolide jaoks oli jätkuvalt ebaselge, kuidas toimub sel sügisel kolmandatest riikidest pärit välistudengite vastuvõtt. Augusti lõpuni Tallinna Ülikool rektori ametit pidav Tiit Land tõdes Postimehe otsesaates päev pärast valitsuse 6. juuli otsust, et olukord sai selgemaks, aga näiteks kolmandatest riikidest pärit tudengite isolatsiooninõude rakendamine tekitab jätkuvalt küsimusi – kuidas ja kelle eelarvest?

«Vabariigi Valitsuse eelduseks oli see, et riik sellega seonduvaid kulusid ei kanna. Võimalus on siseneda Eesti riiki, aga tingimuseks on 14 päeva isolatsiooni. Kahtlemata oli algusest peale mõte selles, et tudeng maksab niikuinii Eestis õppemaksu ja (isolatsioonikulud - toim) on lisakulu, millega ta peab arvestama,» selgitas Reps.

«Me ei olegi eeldanud, et ülikool selle kinni maksab. Tudeng maksab õppemaksu ja see on lisakulu, mida koroonaviiruse tingimustes peab arvestama. See on ju ajutine. Me kõik loodame, et pandeemia möödub,» lausus ta.

Minister Mailis Reps nentis, et seoses välistudengite saabumisega sügisel on veel palju lahendamata küsimusi. «Mul on neid terve lehekülg!» tunnistas ta.

«Terviseametiga on olnud pikad arutelud. Näiteks seoses ühiselamutega,» pidas minister silmas tudengite majutamist isolatsiooninõude korral. «Küsimus on selles, kas panna isolatsiooni terve korrus või on seda võimalik seda teha korteri kaupa?» ei tea Reps veel täna vastust.