Värske Postimees ⟩ Anonüümsete netilaimajate trahvid ja setode Vabadussammas

Postimehe nädalalõpulisa Arteri persoon on Aare Hõrn, kes on aastakümneid ajanud setode ja Setomaa asja ning jõudnud lõpuks setode Vabadussamba avamiseni. Hõrni sõnul peaks see Värskasse püstitatud sammas tegelikult asuma Petseris.