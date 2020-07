Värske Postimees ⟩ Suveniirimüüjate raske aeg, USA-Hiina tüli kogub hoogu ja tõukerataste kired liikluses

Hiina ja Ameerika Ühendriikide poliitiline «külm sõda» täidab maailma väljaannete olulisi külgi. Postimehe majandustoimetus avaldab käsitluse kahe suurriigi üha jahenevatest kaubandussuhetest – USA ja ka mitmed Euroopa riigid ei soovi enam Hiinast lähtuvate importkaupade survega leppida, samas on Hiina elektroonika ja tekstiil nendel turgudel hinna poolest konkurentsieelises. Nüüd on Ühendriigid jõudnud olukorda, kus ka paljud töökohad kipuvad kolima Hiinasse. Selle majandussõja mõju meile ja maailmale kommenteerivad Eesti majandusanalüütikud.

Linnatänavatel kihutavad tõukerattad koguvad üha rohkem toetajaid ja vihkajaid. Liiklusjurist Indrek Sirk kirjutab Postimehe arvamusküljel hallidest aladest liikluses, mis tähendab, et tõukerataste juhtimist reguleeriv seadusandlus on puudulik. Sirgi sõnul on liikluses alati kõige tähtsam jalakäija, kuid mis saab siis, kui tänavatele jõuavad üha uued nutikad liiklusvahendid ja seadusandlus jääb nende kasutamisele taas jalgu?