Otse Postimehest ⟩ Reinsalu ja Mihkelson: välisteenistuse seaduse muutmise mõte on laiem kui kooseluseadusega seonduv

Härra Reinsalu, kas osa välisteenistuse seaduse muutmise seadusest, mis ei ühildunud kooseluseadusega, oli tõesti nii oluline, et see pidi kindlasti sisse jääma? President oleks seaduse ehk väljakuulutanud, kui seda seal poleks olnud?

Urmas Reinsalu

President tõi selle tõesti probleemina esile, punktis üks välja kuulutamata jätmise otsuses, rõhutas, et ta toetab välisteenistuse seaduse ajakohastamist ja selle sätete ühtlustamist avaliku teenistuse seadusega, mis oli selles seaduses keskmine eesmärk.

Aga ma arvan, et see diplomaadi abikaasa staatus on mõistlik. See võimaldab diplomaatidel oma ka lähetustes oma asju korraldada ja see on nii kehtinud tegelikult aastakümneid.

See on kehtinud nii ka varasemalt, kui ametisolev vabariigi president on kuulutanud välja abikaasa staatust või tasu puudutavaid seaduseelnõusid nii 2016. aastal ja 2017. aastal. Tõsi oli muudatusettepanek opositsioonierakondade poolt, aga see parlamendi täiskogus toetust ei leidnud.

Ma juhin tähelepanu, et antud juhul ei ole see seaduseelnõu kuu või kahega õhust tekkinud. Seda tegelikult menetles põhjalikult ka eelmine parlamendi koosseis ja samamoodi oli ta sellisel moel esitatud eelmise välisministri poolt.

Tähendab, et osa välisteenistuse seadusest, mis puudutab perekondlike suhete määratlemist, seda koalitsioon tänasel kujul toetab ja sellest ei taganeta?

Urmas Reinsalu

Me ei toeta selle kooseluseaduse rakendusaktide nurga tagant vormistamist erinevatesse valdkonna seadustesse. See on selle koalitsiooni seisukoht. Ma arvan, et välisteenistuse probleemide valguses ei oleks aus neid teemasid arutada. Perekonnaseadust ja perekonnastaatust puudutav on hoopis teine teema.

Härra Mihkelson, milline on teie seisukoht? Kas see osa, mis läheb vastuollu kooseluseadusega on määravaks faktoriks?

Marko Mihkelson

Viimaste päevade arutelu välisteenistuse seaduse mõte ja sisu üle on läinud rappa. Sellepärast, et tähelepanu on pigem ühel poliitilisel nüansil, mis on küll väga oluline. Me oleme seda komisjonis tõesti kahe ja poole aasta jooksul käsitlenud.

Ma olen seda seaduseelnõu juhtivmenetlejana menetlenud väliskomisjonis Riigikogu eelmise koosseisu keskpaigast saadik. Tegelikult on välisteenistuse seaduse muutmise mõte palju laiem, kui me hetkel avalikult sellel teemal debateerime.

Küsimus on ennekõike selles, et kuidas läbi seaduse võimestada meie välisteenistust, kes on rahvusvahelisel eesliinil.

Me kõik oleme tunnetanud seda, kui palju meie diplomaadid, konsulaartöötajad siin viimase nelja kuu jooksul on meie kodanikke aidanud. Sõna otseses mõttes ööd ja päevad, sealhulgas puhkepäevad. Välisteenistuse seaduse põhiline olemus ja mõte seisneb selles, kuidas nüüd 21. sajandil meie inimestele, kes on valinud diplomaadi elukutse.

Avalikkuses on jäänud lihtne ettekujutus, et diplomaadi töö on uhke ja prestiižne ning riik maksab välismaa lähetused kinni, et milles siis mure?