VAATA SAADET ⟩ Haaravas suvesaates «Elamusi täis Eesti» tutvustatakse kohti, mida võiksid külastada kõik eestimaalased

Juba esimeses saates viivad seiklusrännakud Jaanuse tema lapse- ja koolipõlvelinna Viljandisse ja ajaloolisse Rakvere linnusesse. Korraks vahetatakse kindel jalgealune ka vesisema vastu ning ees ootab aerusurfi elamus. Need on vaid mõned näited esimesest «Elamusi täis Eesti» saatest. Suve jooksul käiakse koos kaameraga läbi pea kõik maakonnad! Elamused ei püsi varjus, need tungivad esile! Jaanus püüab need kinni ja proovib omal nahal ära ning tutvustab ka televaatajatele!