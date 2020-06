Õhtu on jõunud Pärnusse. Näitleja Sander Rebane näitab meile enda märgilisi kohtasid Pärnus. Märt Avandi meenutab, milline oli tema esmaskohtumine ämma Laine Mägiga. Leidsime üles tõelised Pärnu sporditipud - sõudja Tõnu Endreksoni ja endise profijalgpalluri Raio Piiroja. Tuleb välja, et neid on palju ühist! Robi ja Jüri viivad Pireti purjetama.