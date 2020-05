«Õhtu!» Kristiina Ehin: uus luulekogu sai alguse ilmutuslikust unenäost

"Nägin, et seisin ühe kõrge kalda peal ja vaatasin jõkke. Jõgi oli nagu Emajõgi, aga palju suurem. Ja äkki avastasin, et ma ei näe selles enda peegeldust, vaid esivanemate peegeldusi ja äkki ka kõiksugu ajaloosündmusi, mis on olnud ja seda, mida ei teagi, et oleks olnud. See oli fantastiline ajajõgi. Kui ma üles ärkasin, siis ma tundsin tohutut janu - see oli nii huvitav, tahaks sinna uuesti vaadata," rääkis Ehin oma uuest luulekodust "Janu on kõikidel üks". "Kogu raamat on unenäo vaimust kantud."