19. mail tühistas Riigikohus osaliselt Rail Balticu trassi Pärnu maakonnaplaneeringu. Kohus nõuab, et viga parandatakse ja põhimõtteliselt saab trassi ehitus alata. Eesti valitsuse koalitsioonileppe seisukohast on kriitiline ka küsimus, kui palju Eesti saab Euroopa järgnevast eelarveperioodi raamistikust raudteeühenduseks toetust. Kell 13:00 on Postimehe otsesaates riigihalduse minister Jaak Aab.