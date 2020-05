Tänasest lõppes 12. märtsil kehtestatud eriolukord. Päris normaalsusesse elu veel ei naase. Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord. Mis on tänasest muutunud? Millega peavad inimesed arvestama? Millised volitused on Terviseametil? Postimehe otsesaates on kell 13.00 justiitsminister Raivo Aeg ja Terviseameti peadirektor Merike Jürilo.