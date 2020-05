Reporter: Lõpuaktused ikkagi toimuvad! Mida pidulikule sündmusele selga panna?

Valitsus lubab juulist korraldada kuni 1000 osalejaga üritusi. Lubatud on ka koolide lõpuaktused, mis on asjaosalistele sama tähtis sündmus nagu mõnele teisele presidendi vastuvõtt. See on ka Eesti moeloojatel üks töisem aeg, sest kõik tüdrukud ja emmed tuleb selleks tähtsaks päevaks lille lüüa. Mammu Couture moemaja näitas värsket kollektsiooni koolilõpetajatele.